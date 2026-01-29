【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は28日、米国がイランに対し、核開発の停止や弾道ミサイルの制限など3条件の履行を求めていると報じた。米国は原子力空母を中東海域に派遣しており、トランプ米大統領は28日「すばやく、暴力的に任務を完了する準備ができている」と述べ、交渉に応じるようイランに圧力をかけた。米国が示した3条件は（1）ウラン濃縮活動の完全停止（2）弾道ミサイルの数と射程の制限（3）