女優・永野芽郁(26)のマネジャーによるインスタグラムが28日までに更新され、永野の最新ビジュアルに反響が寄せられた。同アカウントに永野が主演を務めるNetflix映画「僕の狂ったフェミ彼女」のキービジュアルが公開され、「ファーストルックが解禁されました」と伝えた。永野はロングヘアをカットし、肩までの軽やかなボブスタイルに変身。ファンからは「新鮮で良き！！すごく楽しみにしてる」「このビジュがまた可愛すぎ