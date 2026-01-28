Perfumeかしゆか Perfumeのかしゆかが27日、自身のインスタグラムを更新。トレードマークのロングヘアをばっさりカットし、イメチェンした姿を公開した。無地のタンクトップにデニムパンツのシンプルなルックで、ロングヘアにハサミを入れる写真などを公開。腰のあたりまであったロングヘアは肩の長さに。雰囲気もがらりと変わった。この投稿にファンからは「結構切られましたね。カッコいい！！」「新鮮！素敵です