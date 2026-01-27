カープＯＢ会の名誉会長を務める安仁屋宗八氏（８１）＝デイリースポーツ評論家＝は羽月容疑者の逮捕に驚きを隠せなかった。安仁屋氏はこの日、羽月容疑者と言葉を交わしていた。大野練習場で行われていた自主トレを視察に訪れ、ブルペンで投球練習を見ていると、守備練習を終えた羽月容疑者が「今年もよろしくお願いします！」とあいさつに来たという。安仁屋氏も「今年も頑張れよ。全員がスタートラインに立っているんだから