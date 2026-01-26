温室効果ガスを出さない「ゼロエミッション車」は、化石燃料を燃やして走る過去の自動車に比べて大気汚染を減らすとされています。この仮説を実データで検証した研究が新たに公開されました。Zero-emissions vehicle adoption and satellite-measured NO2 air pollution in California, USA, from 2019 to 2023: a longitudinal observational study - The Lancet Planetary Healthhttps://www.thelancet.com/journals/lanplh/arti