DeNAは26日、三浦大輔前監督が今季から「横浜DeNAベイスターズアンバサダー」(通称:ベイスターズアンバサダー)に就任することになったと発表した。野球の普及振興活動や地域コミュニティ活動に加え、野球全般に関する学びについての意見交換や国内外の野球視察などを行っていく予定。▼ 三浦大輔前監督 コメント「球団からお話をいただき、この度、横浜 DeNA ベイスターズアンバサダーに就任することになりました。監督を退任