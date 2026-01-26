デトロイト・ピストンズ vs サクラメント・キングス日付：2026年1月26日（月）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 139 - 116 サクラメント・キングス NBAのデトロイト・ピストンズ対サクラメント・キングスがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず35-35で終了する。