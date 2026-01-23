『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、1月23日19時から2時間スペシャルで放送。『第3回完コピダンスグランプリ』に初登場の東方神起が審査員として緊急参戦するほか、『10人連続完コピチャレンジ』がオンエアされる。 （関連：Snow Manは『それスノ』新企画「SOOKIES」でどんな姿を見せるのか？アドリブ力×瞬発力×信頼関係への期待） 『完コピダンスグランプリ』では、昨年3月から12月まで『完コピダンス』企画