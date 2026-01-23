『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、1月23日19時から2時間スペシャルで放送。『第3回完コピダンスグランプリ』に初登場の東方神起が審査員として緊急参戦するほか、『10人連続完コピチャレンジ』がオンエアされる。

（関連：Snow Manは『それスノ』新企画「SOOKIES」でどんな姿を見せるのか？ アドリブ力×瞬発力×信頼関係への期待）

『完コピダンスグランプリ』では、昨年3月から12月まで『完コピダンス』企画で行われた全50曲の中から、日本を代表するダンサー＆振付師が選ぶ『第3回完コピダンスチャンピオン』が決定する。今回の審査員には、東方神起が緊急参戦。韓国出身のスーパースターの“ガチ審査”も見どころだ。

スタジオゲストには、『第1回完コピダンスグランプリ』もスタジオで見届けた木村佳乃、これまで『完コピダンス』企画に2回出演した佐藤晴美、『完コピダンス』審査員でおなじみのTAKAHIROが登場する。

さらに、TAKAHIROの持ち込み企画『10人連続完コピチャレンジ』には、Snow Manと佐藤が挑戦。過去の『完コピダンス』企画で失敗し“ダメコピ”となってしまったダンスをもう1度3分で覚えて、1人もミスることなく「10人連続で完コピできるか」にチャレンジする。間違えたら即終了というプレッシャーの中、10人の気持ちを1つにしてチャレンジする。

番組ラストには、スタジオ収録が終了したと思いきや、“ある人物”がサプライズゲストとして登場するという。

（文＝リアルサウンド編集部）