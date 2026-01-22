米ロサンゼルスで、グラミー賞の授賞式に出席したテイラー・スウィフトさん＝2025年2月（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米歌手テイラー・スウィフトさん（36）が、米非営利団体の会員が投票で決める「ソングライターの殿堂」入りすることが決まった。団体が21日に発表した。米メディアによると、女性としては史上最年少。表彰式典は6月11日にニューヨークで開かれる。米メディアによると、これまでの女性最年少は1987年