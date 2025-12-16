テイラー・スウィフト（36歳）が、世界的に記録的成功を収めた「ジ・エラズ・ツアー」のスタッフに、総額1億9700万ドル（約290億円）のボーナスを支給したという。ピープル誌によると、149公演を支えた全スタッフに感謝の意を込めて分配されたもので、ディズニープラスで配信中のドキュメンタリーシリーズ「The End of an Era」でもその瞬間が映し出されている。テイラーは手紙を綴りながら「ボーナスの日は大切。ツアーが大きく成