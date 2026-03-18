シンガー・ソングライターのブルーノ・マーズが週末、SNSで話題の的となった。同じくシンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトを批判する投稿に「いいね」したと指摘され、みずから状況を説明する事態となった。 【写真】「いいね」してた？ 思わぬとばっちりの世界的アーティスト Pop Factionなどによると、13日、テイラーのパフォーマンス映像に「彼