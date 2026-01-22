阪神の中野拓夢内野手（２９）が２１日、今季から導入される「統一ベース」に順応し、盗塁増につなげる考えを明かした。守備面も含めて「野手に有利になる」と歓迎。秋季キャンプから練習、実戦で新ルールに合わせた歩幅、スライディングをいち早く習得していく。「実際にメジャーでもそういう結果が出ている。すごくいいことだと思いますね」。前日２０日に１２球団監督会議で、今季から統一ベース導入が確認された。１辺が約