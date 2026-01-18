人の手型をかたどった世界最古とみられる壁画（枠内、MaximeAubert氏提供）6万7800年以上前に描かれたとみられる壁画をインドネシアの洞窟で発見したと、オーストラリア・グリフィス大などのチームが21日付英科学誌ネイチャーに発表した。人の手型をかたどったもので、世界最古の壁画の可能性があるとしている。インドネシアは世界最古級の洞窟壁画で知られる。チームは2019年、広範に調べられていなかったスラウェシ島南東