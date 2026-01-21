東大出身…ソフトバンクのデータ担当齋藤周氏が作成株式会社アマテクノは、野球のスコア管理と分析を一体化させたプラットフォーム「ピクセルスコア」をリリースしたと発表した。ソフトバンクでデータ分析担当を務める齋藤周氏が同社の代表取締役として開発を主導。膨大な時間を要していた集計作業を自動化し、アマチュア球界に「データを活用する文化」を浸透させる狙いがある。「その1球で、成長する」をコンセプトに掲げる同