れいわ・山本太郎代表が議員辞職「血液のがん、その一歩手前」共同通信

れいわ・山本太郎代表が議員辞職「血液のがん、その一歩手前」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • れいわ新選組山本太郎代表が21日、参院議員を同日に辞職すると表明した
  • YouTubeで、「多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいる」と説明
  • 「進行させないことを最大のテーマに今生きないと命を失いかねない」とした
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
  2. 2. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
  3. 3. 山本太郎氏 参院議員辞職を表明
  4. 4. 出るまで待っとけ 裁判官に発言
  5. 5. 水戸女性殺害 知人の男を逮捕
  6. 6. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
  7. 7. 「若い男性が背中刺された」通報
  8. 8. 「性器連呼」フィフィに致命傷か
  9. 9. 山本太郎氏 血液のがん一歩手前
  10. 10. 施術中にわいせつか 理学療法士
  1. 11. 小学生の首を絞めて海へ 大炎上
  2. 12. 安倍氏銃撃 被告に無期懲役判決
  3. 13. ゴゴスマ降板の内幕 暴露中止に
  4. 14. Netflix アニメ業界で戦略的提携
  5. 15. 杉咲花に中年男性が大喜びのワケ
  6. 16. 米倉 関係者が悔やむ「決別」
  7. 17. まさか ちゃんみな新ビジュ驚愕
  8. 18. 露スパイに機密情報を譲渡? 送検
  9. 19. Xが無理に…中川翔子の投稿波紋
  10. 20. 大学不合格 女子高生が涙の報告
  1. 1. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
  2. 2. 山本太郎氏 参院議員辞職を表明
  3. 3. 出るまで待っとけ 裁判官に発言
  4. 4. 水戸女性殺害 知人の男を逮捕
  5. 5. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
  6. 6. 「若い男性が背中刺された」通報
  7. 7. 施術中にわいせつか 理学療法士
  8. 8. 安倍氏銃撃 被告に無期懲役判決
  9. 9. 杉咲花に中年男性が大喜びのワケ
  10. 10. 露スパイに機密情報を譲渡? 送検
  1. 11. 区役所で「赤旗」一斉解約発生か
  2. 12. 世耕弘成氏の非情な「梯子外し」
  3. 13. 安倍氏銃撃事件 判決の争点は
  4. 14. 「トクリュウ」トップを公開手配
  5. 15. 「話すほど嫌われる人」の原因
  6. 16. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
  7. 17. ローン破産で「ゴミ食べた」過去
  8. 18. 阿蘇山で3人搭乗の遊覧ヘリ不明　台湾の乗客、中岳火口内に機体か
  9. 19. 中国系とみられる3人遭難 北海道
  10. 20. 中国が「ワ州」に介入できぬ理由
  1. 1. 山本太郎氏 血液のがん一歩手前
  2. 2. ゴゴスマ降板の内幕 暴露中止に
  3. 3. 受験生は期日前投票を…呼びかけ
  4. 4. 中道に144人が入党意向 幹部説明
  5. 5. 中道の替え歌ダンス動画に呆れ
  6. 6. 衆院選影響で静岡の伝統駅伝中止
  7. 7. 原口一博議員が立憲を猛批判
  8. 8. 自民大阪5区に杉田水脈氏　元維新守島氏は2区で推薦
  9. 9. 中道が自民党に勝つ唯一の勝ち筋
  10. 10. 小川氏が圧勝 市民語る「勝因」
  1. 11. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
  2. 12. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
  3. 13. チームみらい 3人擁立すると発表
  4. 14. 幹部ら100人以上集結 餅つき大会
  5. 15. 高市氏「スパイ防止法制定急ぐ」
  6. 16. 消費税「減税」各党の方針は
  7. 17. 志布志市志布志町志布志に行った
  8. 18. ポルシェで死亡 殺人罪成立せず
  9. 19. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
  10. 20. 出直し大阪知事選 22日に告示
  1. 1. 「具理奪おうとしたら…大戦に」
  2. 2. チョルノービリ原発外部電源喪失
  3. 3. 爆発7人死亡「中国人を標的」阿
  4. 4. ベッカム氏長男 和解の意思なし
  5. 5. フィリピン 新ガス田を発見
  6. 6. ベッカム氏の長男「屈辱」を告白
  7. 7. ゼレンスキー氏 ダボス欠席か
  8. 8. 英美女ボニー「第2ラウンドへ」
  9. 9. トランプ氏 デンマークに米国旗
  10. 10. 嫦娥6号で新事実が判明 中国
  1. 11. 月5万人 ロシア兵の死傷が目標
  2. 12. 露軍が攻撃 米大統領との会談も
  3. 13. 南米で最も豊かな国 没落の背景
  4. 14. 偽の基地局 Android 16に新設定
  5. 15. 犬に囲まれ…19歳の遺体発見 豪
  6. 16. トランプ氏「2026年から米領土」
  7. 17. 中国の変化に香港メディアが指摘
  8. 18. 欧米のEV需要が打撃 韓国に打撃
  9. 19. オセアニアの村で「謎の植物飯」
  10. 20. なんとなく休んでいる若年層 韓
  1. 1. 「無料で不用品回収」注意が必要
  2. 2. すしざんまいへの「陰口」が波紋
  3. 3. 日本で「iPhone離れ」進む要因
  4. 4. JR東 首都圏で昼間も保守作業へ
  5. 5. 謎のコンビニ 独自路線で話題に
  6. 6. ロッテリア大量閉店も…謎の店舗
  7. 7. 100万円を浮かせた「2時間」
  8. 8. 50代で「終の棲家」確保も…後悔
  9. 9. ソニーG テレビ事業を分離へ
  10. 10. 23区から脱出? 3県にニーズ移る
  1. 11. 「シン富裕層」の共通点を解説
  2. 12. プルデンシャル生命、記者会見へ
  3. 13. なぜロッテリア→ゼッテリアに
  4. 14. ラーメンフェス「集客に陰り」か
  5. 15. 警報級大雪見込みで物流にも影響
  6. 16. 「買い物依存症」対策、あるのか
  7. 17. 南米で最も豊かな国 没落の背景
  8. 18. 富山県が世界の富裕層に注目?
  9. 19. 上司と話すのが面倒...解決へ
  10. 20. 中小企業「防衛的な賃上げ」も
  1. 1. 「Gemini」の正式な読み方 確定
  2. 2. 「二級市民」が怒り爆発 イラン
  3. 3. ChatGPT 年齢予測で未成年保護へ
  4. 4. 神コスパ GPT新プランが日本上陸
  5. 5. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
  6. 6. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
  7. 7. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
  8. 8. FacebookやInstagramで違法オンラインカジノが広告を掲載することをMetaはわざと見逃しているとイギリス賭博委員会が批判
  9. 9. 米OpenAI 18歳未満への年齢予測
  10. 10. 強風時の配達「割に合わない」
  1. 11. 「極限スリル」沖縄で体験可能に
  2. 12. 大河原克行のNewsInsight 第305回 三菱電機の静岡製作所を見てきた - 空調事業の主力工場、「霧ヶ峰」の生産拠点
  3. 13. NTTドコモ、店頭即時修理「Androidリペアコーナー」の一部店舗でバッテリー交換キャンペーンを2月28日まで実施中！補償未加入でも最大5500円に
  4. 14. BEYOND AGEと増田総研が協業。リスク管理と活用を学ぶ企業向けの生成AI研修を展開
  5. 15. 【Amazon】Apple iPadシリーズやMacBook Air、AirTagなどが最大19%OFFに
  6. 16. 映画『とれ！』コウイチ監督インタビュー「他の人の脳内を借りるという意味でも、集団作業って面白いなと感じました」
  7. 17. IIJがNTTドコモの3G（FOMA）サービス終了に伴う影響を案内！iPhone AirやiPhone 16eでは一時的に一部プランで4G通信不可などに
  8. 18. 「デュアル」型駅前商業エリア「東岸和田スクエア」誕生！
  9. 19. ソフトバンク、SoftBank＆Y!mobile向け「2015-2016冬春 新商品・新サービス発表会」を開始！Nexus 6Pなどのスマホ6機種、タブレット1機種を含む15機種を投入
  10. 20. [本日の一品]抜いた電源プラグをキープしてロボット掃除機の導線を確保できる、ダイソーの「コンセントプラグホルダー」
  1. 1. 本当にズワイ蟹? 注意喚起に反響
  2. 2. 山本由伸が「転々と」事実激白
  3. 3. 大谷に「10億ドル払っても」語る
  4. 4. 祖国「突然裏切り」と衝撃広がる　ウクライナ選手、ロシア国籍に
  5. 5. また魅せた！ウルフアロン、体落とし→腕ひしぎ十字固めでデビュー５連勝「引き出しは無限大にある」２・１１防衛戦の成田蓮から裏で襲撃され怒号も
  6. 6. U-23アジア杯で「中東の笛」物議
  7. 7. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
  8. 8. 大坂なおみ「前衛的衣装」に歓声
  9. 9. 学生ランナーのシューズ最新事情
  10. 10. 大谷への評価「実際、足りない」
  1. 11. 大相撲 2日で666万円稼ぐ若手も
  2. 12. 則本昂大の巨人入りに大物OBが喝
  3. 13. Jから「志が低い」指摘 知事見解
  4. 14. 腹筋を最速で割るトレーニング
  5. 15. G1でも活躍 ライラックが引退へ
  6. 16. 姐さんくるぞ 競馬ファン歓喜
  7. 17. U-23アジア杯 日本の決勝相手は
  8. 18. ベッツの大豪邸が豪華…由伸驚き
  9. 19. 大坂なおみの仰天衣装に業界騒然
  10. 20. 初金星の力士に「ホッコリ」脚光
  1. 1. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
  2. 2. 「性器連呼」フィフィに致命傷か
  3. 3. 小学生の首を絞めて海へ 大炎上
  4. 4. Netflix アニメ業界で戦略的提携
  5. 5. 米倉 関係者が悔やむ「決別」
  6. 6. まさか ちゃんみな新ビジュ驚愕
  7. 7. Xが無理に…中川翔子の投稿波紋
  8. 8. 安住アナとんだ「誤報」に苦笑い
  9. 9. M-1王者 たくろうの赤木裕が結婚
  10. 10. 大学不合格 女子高生が涙の報告
  1. 11. 衆院解散で危惧される最悪の展開
  2. 12. 中村鶴松の逮捕…店のX投稿波紋
  3. 13. エヴァ新作アニメ 主役はアスカ
  4. 14. 「ハワイでブラックリスト」告白
  5. 15. 「ヤンドク」不調? 背景に節約か
  6. 16. 趣里と焼肉店へ「あんな時間に」
  7. 17. デッキに「ベビーカー放置」物議
  8. 18. いけちゃん大炎上 海外でも拡散
  9. 19. 山本代表の辞職に号泣 頭真っ白
  10. 20. 米倉捜査 マトリには条件あった?
  1. 1. 冷蔵庫のイライラを100均が解決
  2. 2. 山本代表が辞職 がんの一歩手前
  3. 3. 60代やめてよかったこだわり8選
  4. 4. 妻を元気づけた夫の予想外LINE
  5. 5. ゴキブリ駆除『ブラックキャップ』“生活空間になじむ”新作を発表　黒い容器「置きたくない」の声に応え
  6. 6. 40代の急な老け見え、根本原因
  7. 7. いちごの食べ放題 タカノで開始
  8. 8. 「おじアタック」の成功確率
  9. 9. ミスド&ゴディバ限定品 予約受付
  10. 10. 小学生とゲームで…ハイレグ水着
  1. 11. 夫の不倫相手はママ友 逆ギレ
  2. 12. 「スシローカフェ部」に新商品
  3. 13. シャトレーゼの和菓子 注目商品
  4. 14. 後輩と不倫 夫の言い訳に呆れ
  5. 15. 女子が凍える姿に萌える瞬間
  6. 16. 「不二家」の新業態が埼玉に
  7. 17. ユニクロ 春夏コレクション発売
  8. 18. コーデを華やかに しまむら新作
  9. 19. まるで洋食店の味 冬の新作登場
  10. 20. オペレーター増も電話増やせず?