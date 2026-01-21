[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](サンティアゴ・ベルナベウ)※29:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 6 エドゥアルド・カマビンガDF 8 フェデリコ・バルベルデDF 17 ラウール・アセンシオDF 24 ディーン・ハイセンMF 5 ジュード・ベリンガムMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 15 アルダ・ギュレルFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 10 キリアン・ムバッペFW 30 フランコ・マスタントゥオ