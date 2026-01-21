R・マドリーvsモナコ スタメン発表
[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 6 エドゥアルド・カマビンガ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 33 Pol Fortuny
MF 47 Dani Meso
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
アルバロ アルベロア コカ
[モナコ]
先発
GK 16 フィリップ・ケーン
DF 2 バンデルソン
DF 3 エリック・ダイアー
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 12 カイオ・エンヒキ
MF 4 ジョルダン・テゼ
MF 6 デニス・ザカリア
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 31 アンス・ファティ
FW 9 フォラリン・バログン
控え
GK 40 J. Stawiecki
GK 50 ヤン・リエナール
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 17 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
MF 23 アラジ・バンバ
MF 28 M. Coulibaly
MF 41 I. Touré
MF 44 S. Nibombé
FW 14 ミカ・ビエレス
FW 19 ジョージ・イレニケナ
FW 21 リュカ・ミシャル
監督
ポコニョーリセバスティアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります