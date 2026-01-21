[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](サンティアゴ・ベルナベウ)※29:00開始<出場メンバー>先発GK 1 ティボー・クルトワDF 6 エドゥアルド・カマビンガDF 8 フェデリコ・バルベルデDF 17 ラウール・アセンシオDF 24 ディーン・ハイセンMF 5 ジュード・ベリンガムMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 15 アルダ・ギュレルFW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペFW 30 フランコ・マスタントゥオーノ控えGK 13 アンドリー・ルニンGK 26 フラン・ゴンザレスDF 2 ダニエル・カルバハルDF 4 ダビド・アラバDF 20 フラン・ガルシアMF 19 ダニ・セバージョスMF 33 Pol FortunyMF 47 Dani MesoFW 16 ゴンサロ・ガルシア監督アルバロ アルベロア コカ[モナコ]先発GK 16 フィリップ・ケーンDF 2 バンデルソンDF 3 エリック・ダイアーDF 5 ティロ・ケーラーDF 12 カイオ・エンヒキMF 4 ジョルダン・テゼMF 6 デニス・ザカリアMF 10 アレクサンドル・ゴロビンMF 11 マグネス・アクリウシェMF 31 アンス・ファティFW 9 フォラリン・バログン控えGK 40 J. StawieckiGK 50 ヤン・リエナールDF 20 カッソム・ワタラMF 17 スタニス・イドゥンボ・ムザンボMF 23 アラジ・バンバMF 28 M. CoulibalyMF 41 I. TouréMF 44 S. NibombéFW 14 ミカ・ビエレスFW 19 ジョージ・イレニケナFW 21 リュカ・ミシャル監督ポコニョーリセバスティアン

データ提供:Opta

※大会の公式記録と異なる場合があります