[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 6 エドゥアルド・カマビンガ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 33 Pol Fortuny

MF 47 Dani Meso

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

アルバロ アルベロア コカ

[モナコ]

先発

GK 16 フィリップ・ケーン

DF 2 バンデルソン

DF 3 エリック・ダイアー

DF 5 ティロ・ケーラー

DF 12 カイオ・エンヒキ

MF 4 ジョルダン・テゼ

MF 6 デニス・ザカリア

MF 10 アレクサンドル・ゴロビン

MF 11 マグネス・アクリウシェ

MF 31 アンス・ファティ

FW 9 フォラリン・バログン

控え

GK 40 J. Stawiecki

GK 50 ヤン・リエナール

DF 20 カッソム・ワタラ

MF 17 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ

MF 23 アラジ・バンバ

MF 28 M. Coulibaly

MF 41 I. Touré

MF 44 S. Nibombé

FW 14 ミカ・ビエレス

FW 19 ジョージ・イレニケナ

FW 21 リュカ・ミシャル

監督

ポコニョーリセバスティアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります