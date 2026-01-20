東京・杉並区で20日夜、パトカーの追跡を受けていた車が横転事故を起こしました。車に乗っていた2人は現場から立ち去っていて、警視庁が行方を捜しています。20日午後6時過ぎ、杉並区方南の環七通りで「車が横転した」と110番通報がありました。警視庁によりますと、この車は、前を走っていた車に追突し、そのはずみで横転したということです。追突された車を運転していた男性が軽傷です。横転した車は、一時、パトカーの追跡を受