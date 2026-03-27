現在東京23区では家庭ごみを無料で回収していますが、将来的に東京23区で一斉に有料化する検討が行われています。ごみ回収が有料になることで、私たちの暮らしはどう変わるのでしょうか。有料化のキーパーソンである区長会のトップ、新宿区長に取材しました。【写真を見る】東京23区「家庭ごみ有料化」を検討負担額は？導入はいつから？【ひるおび】23区の「最終処分場」約50年でいっぱいに3月19日に特別区長会が行われ、東京23