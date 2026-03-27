東京・池袋の「サンシャインシティ」で元交際相手の男に女性店員が刺され死亡した事件で、当時の状況が明らかになりました。男は少なくとも5回にわたり女性の首などを刺していたことがわかりました。この事件は26日夜、豊島区東池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん（21）が首などを刃物で刺され死亡し、刺した広川大起容疑者（26）も自分の首を刺して死亡したものです。春川萌衣さんを知る