ノルディックスキー・ジャンプ女子で１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、２月開催のミラノ・コルティナ五輪代表が正式に決まった。２０日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が発表した。小２からジャンプをスタート。低い助走姿勢から鋭い飛び出しを武器に１０代の頃から世界で活躍し続けた。Ｗ杯の勝利数は男女を通じて最多となる６３勝を積み上げ、Ｗ杯個人総合も４度獲得するなど、女王に君臨した。五輪は１４年ソ