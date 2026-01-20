女性との性的トラブルを起こしたスキャンダル報道を受け、2025年1月23日に芸能界を引退した中居正広の近況が、1月19日、「女性セブンプラス」で報じられた。「中居さんは都内有数の高級マンションで、恋人のMさんと生活をともにしており、年末には都内の有名百貨店で買い物をする姿もとらえられています。自宅は2016年の春ごろに購入した高層階の2部屋の壁をぶち抜いたもので、300平米以上の広さを持つとされています」（スポー