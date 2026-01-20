女性との性的トラブルを起こしたスキャンダル報道を受け、2025年1月23日に芸能界を引退した中居正広の近況が、1月19日、「女性セブンプラス」で報じられた。

「中居さんは都内有数の高級マンションで、恋人のMさんと生活をともにしており、年末には都内の有名百貨店で買い物をする姿もとらえられています。自宅は2016年の春ごろに購入した高層階の2部屋の壁をぶち抜いたもので、300平米以上の広さを持つとされています」（スポーツ紙記者）

中居といえば、引退後は地元の湘南（神奈川県）と都内を行き来する生活を送っていたが、2025年11月の「WEB女性自身」では、生活の拠点を都内に戻したと伝えられている。

引退後も高級マンションに住むと報じられた中居だが、X上では《フジテレビから損害賠償はないの？》《スポンサーがこぞって降りて出た損害についてはどうなったんかね》《お金持ちのまま悠々自適やな》など、疑問の声も並ぶ。

こうした声が聞かれるのは、“中居引退ショック” がもたらした損失が膨大なためだと語るのは芸能プロ関係者だ。

「スキャンダルの発覚を受け、中居さんはすべてのレギュラー番組を降板します。各テレビ局は編集対応などに追われました。

さらに中居さんと被害女性を結びつけたフジテレビは、スポンサーの撤退などが相次ぎ、2025年6月末までに453億3500万円の損害を被ったと伝えられています。

フジテレビは、同年8月、社長だった港浩一氏と元専務・大多亮氏に対して約50億円の損害賠償を求める訴えを起こしています」（芸能記者）

ただ、問題の当事者である中居自身は、現段階でフジテレビから損害賠償請求がなされていない。

「中居さんは、2025年3月末にフジテレビが設置した第三者機関による調査報告書で、被害女性に対する性暴力が認定されています。しかし、中居さん側の代理人弁護士は、証拠の開示などを求めて反論を続けています。

双方の主張が対立している状態なので、仮にフジテレビが中居さんへ損害賠償を請求するとしても、事実認定がおこなわれて以降の話となるでしょう。

ただ、中居さんと被害女性の間には “守秘義務” も存在していますので、現状では事実の確定はきわめて困難です。フジテレビとしても、これ以上の騒動は避けたいでしょうし、事態はこのまま膠着しそうです」（同）

一方、スキャンダル発覚後、中居に対し、CMスポンサーなどから莫大な違約金の請求があった可能性もある。

「とはいえ、長年アイドルやトップMCとして活躍してきましたから、スポンサーへの違約金レベルなら中居さんにも十分支払える範囲ではないでしょうか。だとすると、このまま “隠居生活” を続けることは可能でしょう。

残る問題は中居さんの気持ちですよね。ずっとスポットライトを浴びて生きてきたわけですから、ひっそりと余生を送るのが性に合うのかどうか。まだまだ、なんらかの形で人前に出る可能性はあると思います」（芸能ジャーナリスト）

引退発表から1年。事態は本当にこれで決着なのか――。