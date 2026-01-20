天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは1月18日、両国国技館で大相撲初場所8日目を観戦されました。宮内庁の公式インスタグラムは観戦の様子を写真と動画で発信。6年ぶりの天覧相撲では愛子さまの着物姿にも注目が集まりました。【写真】愛子さまの桜色の着物に「着付けが見事」「ふくら雀の帯がすてき」天皇、皇后両陛下はファッションに同じ色を取り入れる「シミラールック」が知られています。この日は薄紫色で統一。天皇陛下はスー