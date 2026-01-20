【星のカービィ キャライト(12個入)】 予約受付：1月20日13時より開始 発送：6月予定 価格：6,468円 バンダイは、食玩「星のカービィ キャライト(12個入)」の予約受付を1月20日13時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は6,468円。商品の発送は6月を予定している。 スイッチを入れると全体があたたかく光る「キャライト」シリーズより「