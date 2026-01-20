バンダイは、食玩「星のカービィ キャライト(12個入)」の予約受付を1月20日13時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は6,468円。商品の発送は6月を予定している。

スイッチを入れると全体があたたかく光る「キャライト」シリーズより「星のカービィ」が登場。月や星といった“光る”モチーフとカービィたちがフィギュア化されている。ラインナップは「1．カービィ(月)」、「2．ワドルディ(星)」、「3．カービィ(雲)」、「4．ワドルディ(雲)」、「5．でんきゅうほおばり」、「6．カービィ(よふかし)」、「7．ワドルディ(よふかし)」の全7種。ガム(ソーダ味)が1個入っている。

イメージ画像

【素材】

本体：PVC

台座：ABS

【サイズ】

約73×52mm(高さ×幅)

【対象年齢】

3歳以上

【注意事項】

※BOX販売のみ承っております。

※1BOXで全種揃いますが、一部は重複します。

※配送の関係等で発売日に届かない可能性がございます。

※注文期間は予告なく変更となる場合がございます。

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.