立憲民主党と公明党の新党結成には、他党から様々な反応が出ており、政界取材歴30年以上のベテランジャーナリスト・青山和弘氏も驚いたという。【映像】立憲と公明が激しく対立していた背景（画像まとめ）新党の名前は中道改革連合。立憲の野田佳彦代表は「生活者ファーストの視点で」公明の斉藤鉄夫代表は「中道を結集していく」と意欲を語った。1月1８日現在で、立憲に所属する衆院議員は148人。公明党は24人。仮に、離脱