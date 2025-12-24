ドジャースのベッツが12年契約が満了となる32年シーズンで現役引退する意向を明かした。元プロレスラーのジョン・シナが司会を務める現地メディアに出演。32年について「僕は40歳になる。娘は14歳、息子は10歳になる。僕の両親はいつも僕を支えてくれた。僕も子供たちに同じ思いをさせたいと思っている」と話した。20年7月に球団と12年総額3億6500万ドル（当時約390億5500万円）の契約延長に合意していた。