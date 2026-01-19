ヘンリー＆パートナーズは、ビザなし渡航が可能な国・地域数を集計した「2026 ヘンリー・パスポート・インデックス」を発表した。最強のパスポートとされたのはシンガポールだった。国際航空運送協会（IATA）のデータに基づき、世界199か国のパスポートについて事前のビザ取得なく訪問できる渡航先を比較したランキングで、シンガポールが世界227か国・地域のうち192か国・地域へビザなしで渡航できるとしてトップだった。2位は日