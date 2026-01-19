ヘンリー＆パートナーズは、ビザなし渡航が可能な国・地域数を集計した「2026 ヘンリー・パスポート・インデックス」を発表した。最強のパスポートとされたのはシンガポールだった。

国際航空運送協会（IATA）のデータに基づき、世界199か国のパスポートについて事前のビザ取得なく訪問できる渡航先を比較したランキングで、シンガポールが世界227か国・地域のうち192か国・地域へビザなしで渡航できるとしてトップだった。

2位は日本と韓国で188か国・地域、3位はデンマーク、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、スイスで186か国・地域だった。以降は、4位が

オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェーの欧州10か国、5位がハンガリー、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、アラブ首長国連邦の順だった。このほかでは、オーストラリアが7位、カナダが8位、アメリカが10位となった。

最下位はアフガニスタンで、ビザなしで渡航ができるのは24か国・地域に限られる。過去10年間ではコソボが38位、中国が28位を上げている。