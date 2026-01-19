FW・UTですぐにミート率を上げる&飛ばす方法！プロ2人が徹底解説
ダウンブローの軌道が作れない一般アマチュアが「払い打ち」をイメージしたらFW・UTのヘッドの入射角は適正になりません。日下部プロが言うには「アイアンやウエッジのイメージでちょうど」なのだとか。これは目からウロコで、この記事を読んだ直後に練習場に行きたくなりますよ。
「 FWはアイアン」「UTはウエッジ」のイメージで打つ！
「払い打つ」意識は間違い！
ＦＷはティーアップしているドライバーと同じ軌道ではうまく打てません。そこで「払い打つ」と教えるプロや上級者がいますが、これはとてもリスキー。教えているほうはもともと適正な入射角が確保できている人。
一方、ＦＷが苦手な人はヘッドが下から入っている人。前者は「払い打ち」を意識することで入射角がゆるやかになりますが、後者はヘッドがさらに早く落ちてしまいボールのはるか手前を叩くか、ヘッドの上がり際でヒットするので、ダフりとトップが頻発してしまう。そのため、入射角を鋭角にしたい「アイアンのイメージ」のほうがうまく打てるケースが多いのです。
“地ベタもの”（地面の上にボールがある）のロングショットは、ホームランはいりません。打つべき弾道はセンター前ヒット、ゴルフ的にいえば大きく曲げずにグリーンの近くまでいく「グリーン手前ヒット」でスコアは必ずよくなります。
スイングのイメージもＦＷ・ＵＴだからと変えることなく「ＦＷはアイアン」「ＵＴはウエッジ」のつもりで打つと、すぐに好結果が出ますよ。
FWはクラブが長くなるぶん「入射は鈍角」「プレーンはフラット」に自然になるので、アイアンと同じスイングをしてもボールをうまく払い打てる。
どんなショットでもヘッドは必ず上から入る。その角度を地面と平行に近づけようとするのがミスのもと。地面かボールの頭を叩いてしまう。
また、FW・UTが適正弾道にならないのはヘッドスピード不足も原因。中村プロの「フォローでL字を作る」は視覚的にわかりやすく、「インパクト後に右手を離す」は実行しやすい。“ヘッドの加速〞をすぐに体感できるので、このレッスンと感覚を活かしてみましょう。
加速力を落とさない-１ フォローでＬ字の形を作る！
ミートが大事な一方で、ヘッドスピード（以下・ＨＳ）も大切。加速力がクラブを安定させ、ボールを高く遠くに飛ばしてくれます。ところが、長いクラブで地面の上のボールを打つとＨＳが著しく落ちる人がいます。
ちなみに私のドライバーのＨＳは40ｍ／秒、2インチ短い３番ウッドが38と意外と大きく下がらないこともお伝えしたいです。みなさんもこれを参考に、弾道計測器などで自分のＨＳがどのくらい出ているか確認してみるのもいいでしょう。ただし実打で、素振りで計ってはダメですよ（笑）
ＦＷやＵＴになるとＨＳが上がらない、大幅に下がっている人は、フォローに加速させる要素を入れてください。インパクト後にクラブをヨコではなく、タテに振り上げて腕とシャフトで「Ｌ字」を作る。ヘッドの走りが強くなって加速力アップ。ボールを高く上げることにもひと役買ってくれます。
加速力を落とさない-２ インパクト後に右手を離す！
フォローでの減速は、スイング全体の減速にもつながってしまうのでＨＳが上がりません。減速してしまう原因としては右手が邪魔をしているケースが多いので、インパクト直後に右手を離して振り切る練習をしてください。
本番のショットはクラブを両手で持って振り切りますが、インパクト後に右手を離し、左手１本でフィニッシュしたときと同じ感覚で振る。リキんで力いっぱい振るスイングよりも、ヘッドスピードが簡単に上がりますよ。
バックスイングやダウンスイングを行なう右サイドは「操作したいゾーン」なので、クラブを両手で握ってコントロールする。インパクト後のフォロー、左サイドは「加速し続けたいゾーン」。インパクト後に右手を離して“加速〞を体感しよう。
いかがでしたか？ FW・UTのミート率を高め、大きく飛ばせるようになってスコアアップを目指しましょう！
日下部光隆
●くさかべ・みつたか／1968年生まれ、神奈川県出身。レギュラーツアー通算3勝。現在は東京都世田谷区の「WASSゴルフスタジオ」でのアマチュアレッスンのほか、50歳を過ぎてからはシニアツアーにも参戦中。
中村香織
●なかむら・かおり／1986年生まれ、京都府出身。2013年にシード権を獲得。ステップアップツアーでは3勝をあげる。現在は東京都品川区に「East golf school」をオープンし、多くのアマチュアのコーチを務めている。