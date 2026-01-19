FW・UTですぐにミート率を上げる&飛ばす方法！プロ2人が徹底解説

ダウンブローの軌道が作れない一般アマチュアが「払い打ち」をイメージしたらFW・UTのヘッドの入射角は適正になりません。日下部プロが言うには「アイアンやウエッジのイメージでちょうど」なのだとか。これは目からウロコで、この記事を読んだ直後に練習場に行きたくなりますよ。

「 FWはアイアン」「UTはウエッジ」のイメージで打つ！

実際のクラブ（FW、UT）と違うクラブをイメージして振ることで、ミスしてしまう悪い動きを出さないのが日下部流！

「払い打つ」意識は間違い！

ＦＷはティーアップしているドライバーと同じ軌道ではうまく打てません。そこで「払い打つ」と教えるプロや上級者がいますが、これはとてもリスキー。教えているほうはもともと適正な入射角が確保できている人。

一方、ＦＷが苦手な人はヘッドが下から入っている人。前者は「払い打ち」を意識することで入射角がゆるやかになりますが、後者はヘッドがさらに早く落ちてしまいボールのはるか手前を叩くか、ヘッドの上がり際でヒットするので、ダフりとトップが頻発してしまう。そのため、入射角を鋭角にしたい「アイアンのイメージ」のほうがうまく打てるケースが多いのです。

ウッドのイメージがミスのもと！

“地ベタもの”（地面の上にボールがある）のロングショットは、ホームランはいりません。打つべき弾道はセンター前ヒット、ゴルフ的にいえば大きく曲げずにグリーンの近くまでいく「グリーン手前ヒット」でスコアは必ずよくなります。

スイングのイメージもＦＷ・ＵＴだからと変えることなく「ＦＷはアイアン」「ＵＴはウエッジ」のつもりで打つと、すぐに好結果が出ますよ。

FWはクラブが長くなるぶん「入射は鈍角」「プレーンはフラット」に自然になるので、アイアンと同じスイングをしてもボールをうまく払い打てる。

どんなショットでもヘッドは必ず上から入る。その角度を地面と平行に近づけようとするのがミスのもと。地面かボールの頭を叩いてしまう。

また、FW・UTが適正弾道にならないのはヘッドスピード不足も原因。中村プロの「フォローでL字を作る」は視覚的にわかりやすく、「インパクト後に右手を離す」は実行しやすい。“ヘッドの加速〞をすぐに体感できるので、このレッスンと感覚を活かしてみましょう。

加速力を落とさない-１ フォローでＬ字の形を作る！

正面から見て「逆Ｌ字」に見えるフォローを作って振り切る（○）。

左に低く振る、ヘッドを目標に出していくフォロー（×）より、フェースの返りが大きくなるのでボールのつかまりもよくなる。

ミートが大事な一方で、ヘッドスピード（以下・ＨＳ）も大切。加速力がクラブを安定させ、ボールを高く遠くに飛ばしてくれます。ところが、長いクラブで地面の上のボールを打つとＨＳが著しく落ちる人がいます。

ちなみに私のドライバーのＨＳは40ｍ／秒、2インチ短い３番ウッドが38と意外と大きく下がらないこともお伝えしたいです。みなさんもこれを参考に、弾道計測器などで自分のＨＳがどのくらい出ているか確認してみるのもいいでしょう。ただし実打で、素振りで計ってはダメですよ（笑）

ＦＷやＵＴになるとＨＳが上がらない、大幅に下がっている人は、フォローに加速させる要素を入れてください。インパクト後にクラブをヨコではなく、タテに振り上げて腕とシャフトで「Ｌ字」を作る。ヘッドの走りが強くなって加速力アップ。ボールを高く上げることにもひと役買ってくれます。



加速力を落とさない-２ インパクト後に右手を離す！

フォローでの減速は、スイング全体の減速にもつながってしまうのでＨＳが上がりません。減速してしまう原因としては右手が邪魔をしているケースが多いので、インパクト直後に右手を離して振り切る練習をしてください。

本番のショットはクラブを両手で持って振り切りますが、インパクト後に右手を離し、左手１本でフィニッシュしたときと同じ感覚で振る。リキんで力いっぱい振るスイングよりも、ヘッドスピードが簡単に上がりますよ。

スイング時の右サイドではクラブの操作も大事だが、左サイドは加速に徹することでHSが上がる。

バックスイングやダウンスイングを行なう右サイドは「操作したいゾーン」なので、クラブを両手で握ってコントロールする。インパクト後のフォロー、左サイドは「加速し続けたいゾーン」。インパクト後に右手を離して“加速〞を体感しよう。

いかがでしたか？ FW・UTのミート率を高め、大きく飛ばせるようになってスコアアップを目指しましょう！

日下部光隆

●くさかべ・みつたか／1968年生まれ、神奈川県出身。レギュラーツアー通算3勝。現在は東京都世田谷区の「WASSゴルフスタジオ」でのアマチュアレッスンのほか、50歳を過ぎてからはシニアツアーにも参戦中。

中村香織

●なかむら・かおり／1986年生まれ、京都府出身。2013年にシード権を獲得。ステップアップツアーでは3勝をあげる。現在は東京都品川区に「East golf school」をオープンし、多くのアマチュアのコーチを務めている。