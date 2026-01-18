大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館両国国技館に「両陛下ご入場」のアナウンスがあり、６年ぶりとなる天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われた、天皇、皇后両陛下と愛子さまは貴賓席から幕内の取組を観覧された。午後４時半過ぎに来館され、１７時過ぎに貴賓席に座られ、日本相撲協会の八角理事長の説明をお聞きになるなどして、初場所の大相撲を楽しまれた。天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来で、令和では