〈「日本の学校も考えましたけど、親がシングルマザーだと…」ドバイに移住したMALIA.（42）が語る、息子をアラブの伝統校に進学させたワケ〉から続くモデル、実業家として活躍し、4度の結婚離婚を経て、4人の子供を抱える母にして2人の孫に恵まれる祖母となったMALIA.さん（42）。【画像】長男を抱えた成人式、ミニ丈のショートパンツでスタイル抜群のドバイ写真…42歳になったMALIA.を全部見る2022年、三男とアラブ首長国