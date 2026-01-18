JR東日本は2026年3月14日（土）、運賃改定を行う。改定は、消費税増税以外ではJRになってからはじめてだという。普通旅客運賃は、全体で約7.8％の値上げとなる。定期券は14日前から買える今回の運賃改定で特徴的なのは、「電車特定区間」「東京山手線内」がなくなり、「幹線」に統合されるということだ。それゆえに東京圏の運賃は、上がり幅が大きくなる。したがって、ダメージが大きいのは東京圏での通勤定期券利用者である。職場