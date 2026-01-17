私はイズミ。夫のリョウと子どもたち3人がいます。私たち家族は義実家で二世帯同居中。しかしリョウの妹・マリカさんが結婚して専業主婦になってから、しょっちゅう義両親を訪ねてきます。この家はもともと一軒家なので生活音が筒抜け。来ると気を遣い、子どもたちに「お客さんが来ているから静かにね」と言い含めないといけません。義両親が「マリカが次に来たとき説教する」と言ってくれたので、じきに落ち着くと思っていたので