サッカー日本代表のW杯事前合宿地 メキシコのモンテレイで最終調整 2026年1月16日 21時28分 リンクをコピーする サッカー日本代表が北中米３か国で行われるＷ杯に向け、６月上旬に予定する事前キャンプ地をメキシコのモンテレイで最終調整していることが１６日、分かった。この日、欧州視察に出発する森保一監督（５７）が羽田空港で報道陣の質問に答える形で明かした。森保監督は事前合宿地について「（モンテレイで）調整してます」とし「グループリーグを考えたときにダラス（米国）で２試合あるが、ダラスはドーム（型のスタジアム）な 記事を読む