元ME:I・COCOROをめぐる一部週刊誌報道を削除 誹謗中傷に忠告も

  • ME:Iメンバー・COCORO(加藤心)の代理人弁護士が、一部週刊誌報道を報告
  • 昨年、加藤心がラポネエンタテインメントから解雇されたとの報道があった
  • 同社は記事の記載のような素行は把握していないと書面で回答したという
