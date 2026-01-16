ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > 元ME:I・COCOROをめぐる一部週刊誌報道を削除 誹謗中傷に忠告も ME:I インタビュー 誹謗中傷 週刊誌 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 元ME:I・COCOROをめぐる一部週刊誌報道を削除 誹謗中傷に忠告も 2026年1月16日 20時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 元ME:Iメンバー・COCORO(加藤心)の代理人弁護士が、一部週刊誌報道を報告 昨年、加藤心がラポネエンタテインメントから解雇されたとの報道があった 同社は記事の記載のような素行は把握していないと書面で回答したという 記事を読む おすすめ記事 青山和弘氏 高市首相の衆院解散検討報道に「不明恥じるばかり」維新、自民幹部とは「未調整」 2026年1月10日 10時34分 「Ｎスタ」井上貴博アナ、高市首相の解散の意向伝達報じ「異例の短期決戦となりそうです」 2026年1月14日 19時13分 岡山が８年前にサポーター１名へ科した「無期限の入場禁止措置」を解除。「本人の反省や更生の姿勢を確認」 2026年1月15日 20時44分 「自民・維新の政権、そして連立合意の内容について信を問う」維新・吉村代表、高市総理から「解散」伝達される 定数削減も「選挙で問おう」 2026年1月14日 21時20分