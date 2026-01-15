ソフトバンクの上沢直之投手（３１）が１８０イニングへのプランを語った。１５日に宮古島で自主トレを公開し、日本ハム・中島ら気の知れた自主トレメンバーたちと汗を流した。ホークス加入１年目の昨年は１２勝６敗、防御率２・７４の好成績でチームのリーグ連覇と日本一に大きく貢献した。先発陣では有原が日本ハムへ移籍。２年連続チーム最多イニングを消費した右腕に代わり「チームがうまく回るため」の選手になるべく、今