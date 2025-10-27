◆ 1勝1敗のタイに戻し、戦いの舞台は甲子園へ！「予想するならやはり投手戦になるかな」ソフトバンクは26日、阪神との「SMBC日本シリーズ2025」第2戦で10−1と大勝。対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。先発の上沢直之が6回100球・5安打7奪三振1四球1失点の好投を見せた。26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、28日に甲子園で行われる第3戦の先発投手を予想。ソフトバンクはモイネロの名前が挙がり、解説の大