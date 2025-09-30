ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 上沢直之が独占手記で明かした移籍の真相 火に油注いだ「一文」 上沢直之 福岡ソフトバンクホークス 北海道日本ハムファイターズ プロ野球ニュース 週刊女性PRIME 上沢直之が独占手記で明かした移籍の真相 火に油注いだ「一文」 2025年9月30日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 古巣の日本ハムを選ばずホークスに移籍し、批判が殺到した上沢直之 妻から「見返してほしい」と言われ、力をもらったと独占手記で明かしている 古巣ファンから「こっち悪者？」との声が出ていると週刊女性PRIMEが報じた 記事を読む おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 「10年以上セックスレス」の不倫夫が“いきなり甘えてきた理由”がクズすぎる！ 妻と娘の“痛快な決断”とは？ 2025年9月29日 15時44分 「電車内で相手が先に手を出したが、正しくなかった」 外国人配信者が暴力を謝罪、ネットでは批判収まらず 2025年9月29日 18時31分 いじめで１４歳の女子中学生が自死、焼津市に７０００万円の賠償提訴…授業で被害訴えるプリント提出 2025年9月29日 21時31分