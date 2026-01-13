業務で出向先探しを長期間強いられたのは不当だとして、旭化成エレクトロニクス（東京）の５０歳代の男性社員が同社に３３０万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁（中野哲美裁判官）は１３日、同社の対応の一部を違法な退職勧奨と認め、５５万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決によると、男性は２０２３年に人事室に配置転換され、出向や転籍を支援する制度を利用して出向先や転籍先を探すよう命じられた。男性