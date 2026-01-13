2026年元旦には「シルエット」を先行公開済み!? 三菱自動車工業（三菱）の加藤 隆雄 取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者は2026年1月9日、同日から3日間開催された「東京オートサロン（TAS）2026」の会場において、2026年中に「新型クロスカントリーSUV」を投入すると明らかにしました。TAS2026三菱ブースの出展概要を説明したあと、加藤社長は「最後にこれからの三菱についてお話をさせてください」と前置きしたうえで、