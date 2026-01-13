豆板醤と唐辛子で旨辛な味付けの「カップヌードル 辛味噌」が2026年1月12日に登場しました。旨辛濃厚スープで後引く辛さがクセになる一杯に仕上がっているとのことなので、実際に食べて味を確かめてみました。「カップヌードル 辛味噌」「カップヌードル 白味噌」(1月12日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13584/カップヌードル 辛味噌のパッケージはこんな感じ。フタも容器も