きょう昼すぎ、東京・新宿区の商業施設や飲食店などが集まる地域の交差点で、乗用車が信号を無視したうえ、女性をひき、そのまま逃走しました。女性は軽傷で、警視庁はひき逃げ事件として捜査しています。警視庁によりますと、午後0時半ごろ、新宿区新宿4丁目の新宿通り上の交差点で、20代の女性が横断歩道を歩いて渡っていたところ、信号を無視して直進してきた乗用車にひかれました。女性は足にけがをして病院に運ばれましたが、