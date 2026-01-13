今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が、訪れた場所を明かした。１３日に自身のインスタグラムを更新し、「＃美術館でｐｅｒｆｕｍｅ」のハッシュタグをつけて、「横浜そごう美術館」を位置情報にＯＮ。昨年１１月から今月１２日まで開催された衣装展「ＰｅｒｆｕｍｅＣＯＳＴＵＭＥＭＵＳＥＵＭＦＩＮＡＬＥＤＩＴＩＯＮ」を訪れていた。