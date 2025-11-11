¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Õ11·î11Æü¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£SNS¾å¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Æ99Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Perfume¤Ï¡¢Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Æ