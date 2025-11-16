「あ〜ちゃん」こと西脇綾香のインスタグラム（＠ａ＿ｃｈａｎ．ｐｒｆｍ＿ｐ０００００１）よりスポーツ報知

Perfumeあ〜ちゃん電撃婚 メンバーの本名判明に反響「名前も素敵」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 11日に結婚を発表したPerfumeのあ〜ちゃんが、婚姻届の証人を明かした
  • 16日までに自身のInstagramを更新し、のっちとかしゆかが証人だと告白
  • メンバーのそれぞれの本名も明らかとなり、「名前も素敵」などの声が
