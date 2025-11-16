ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Perfumeあ〜ちゃん電撃婚 メンバーの本名判明に反響「名前も素敵」 西脇綾香 Perfume エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 Perfumeあ〜ちゃん電撃婚 メンバーの本名判明に反響「名前も素敵」 2025年11月16日 5時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日に結婚を発表したPerfumeのあ〜ちゃんが、婚姻届の証人を明かした 16日までに自身のInstagramを更新し、のっちとかしゆかが証人だと告白 メンバーのそれぞれの本名も明らかとなり、「名前も素敵」などの声が 記事を読む おすすめ記事 阪神 藤川球児監督が語った高卒選手の育成「たたき上げるしかない」現チームは大卒社会人が主力「はい上がってくるような組織に」 2025年11月11日 16時27分 帝京が秋季大会１６年ぶりVで来春センバツ当確 「復活！！！魂！！！」１５年ぶり甲子園にOBとんねるず石橋歓喜 2025年11月10日 5時30分 紅白出場逃し異例の声明「残念」…山内惠介トレンド入り 公式サイトで落選を「ご報告」ファンはエール 2025年11月15日 14時54分 【黄菊賞・山下の特注馬】アーレムアレスが自己条件で巻き返す ゲート練習も積んで態勢は万全 2025年11月10日 11時30分