1児の母親で、歌手のDream Ami（37）がInstagramを更新。ハワイでの水着姿を公開した。【映像】Amiのハワイでの水着姿（複数カット）2020年2月に建築家の半田悠人（37）と結婚したAmi。2022年9月には第1子となる男の子を出産したことを発表している。Dream Ami、ハワイでの水着姿を公開2026年1月10日に更新したInstagramでは、ハワイを訪れていることを報告。翌日には、「水着もいっぱい着たから、いっぱい投稿する」と、お