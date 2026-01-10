MLB Japanは1月7日、公式Instagramを更新。トロント・ブルージェイズの入団会見に臨んだ岡本和真（29）を紹介した。 【画像】「入団じゃなくて、幼稚園の入園式でしょ」岡本和真、米国でまさかの登場にSNS騒然 「岡本和真 新たな舞台へ」と題して公開されたのは、ブルージェイズのユニフォームを着用し、力強いポーズを決める岡本の写真だ。背中には「OKAMOTO」の名前とともに、新たな背番号「7」が